Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich - Neersen: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Willich - Neersen (ots)

Am Dienstag um 07:45 Uhr stieß im Einmündungsbereich der Grunewaldstraße und der Hauptstraße in Willich ein 65-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach mit einem 57-jährigen Radfahrer aus Mönchengladbach zusammen. Der Autofahrer fuhr auf der Grunewaldstraße in Richtung der Hauptstraße. Dem Radfahrer, der auf einem für beide Fahrtrichtungen freigegeben Radweg der Hauptstraße unterwegs war, nahm er die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. /cb (36)

