Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Unfall mit zwei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstagmorgen in der Schlosserstraße ereignet. Eine 36-Jährige befuhr kurz vor 7.30 Uhr mit einem Skoda Fabia die Schlosserstraße von der Oberboihinger Straße herkommend. Da sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, verlangsamte sie ersten Erkenntnissen nach ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem Motorroller eines 16-Jährigen, der in diesem Moment den Pkw überholte. Der Jugendliche stürzte anschließend mit seiner 13 Jahre alte Sozia zu Boden. Da sich der Unfall direkt vor der Wache eines Rettungsdienstes ereignete, eilte dieser den Gestürzten sofort zu Hilfe. Die beiden Verletzten wurden im Anschluss von ihren Eltern abgeholt und zu einem Arzt gebracht. (ms)

Weilheim an der Teck (ES): Werkzeug gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Carl-Benz-Straße mehrere Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Im Zeitraum von 18 Uhr bis neun Uhr verschafften sich die Täter durch gewaltsames Aufbrechen der Fahrzeugtür Zugang und entwendeten Werkzeug sowie weiteres Arbeitsmaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

Kirchheim (ES): Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern und einem Pkw ist es am Donnerstagmorgen in der Dettinger Straße gekommen. Der 29-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen acht Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte von dort aus in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er eine 44-jährige Radfahrerin und einen 36-jährigen Radfahrer, die auf dem parallel zur Straße verlaufenden Fahrradweg in dieselbe Richtung fuhren. Die beiden Radler konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallten gegen den Pkw. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz zogen sich beide leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell