Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfester Streit im Auto; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Bei einem Unfall auf der B 464 sind am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Der 24-jährige Lenker eines Sprinters wollte gegen 15 Uhr von der Dettenhauser Straße aus Richtung Walddorf kommend nach links auf die B 464 abbiegen. Dabei übersah er den Nissan Quashquai eines 59-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Böblingen unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Fahrzeug in die Seite des Sprinters. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Quashquai-Fahrer und seine ebenfalls 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (sr)

Esslingen (ES): Mit Moped gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher beim Sturz von seinem Moped am Mittwochmorgen in der Aufstiegsstraße erlitten. Der 17-Jährige befuhr gegen 7.50 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson die L 1192 von Nellingen herkommend bergab. Hierbei bemerkte er zu spät, dass sich im Kurvenbereich der Verkehr stockte. Der Jugendliche leitete eine Vollbremsung ein, bei der sein Hinterrad wegrutschte und er die Kontrolle über das Zweirad verlor. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der junge Mann mehrere Verletzungen zu. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verunglückten. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Moped war ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit mehreren Fahrzeugen in Berkheim

Ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag in Berkheim ereignet. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit einem VW Golf zunächst die Brunnenstraße ortseinwärts und bog hinter einem Linienbus nach links in die Köngener Straße ab. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet er hierbei aufgrund einer medizinischen Ursache zu weit nach links und fuhr am Linienbus vorbei. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit insgesamt vier Fahrzeugen des Gegenverkehrs, die aufgrund der Rot zeigenden Ampel angehalten hatten. Der 68-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein VW und ein Toyota wurden abgeschleppt. Die übrigen Fahrzeuge, ein Peugeot, ein Ford sowie ein weiterer VW Golf blieben fahrtauglich. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 20.000 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Beträchtlicher Blechschaden bei Vorfahrtsmissachtung

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 55.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kirchheim entstanden. Der 86-jährige Lenker eines VW bog kurz vor 15 Uhr von der Hülenbergstraße nach links in die Eichendorffstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 26-Jährigen, der mit seinem Fiat auf der Eichendorffstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (mr)

Deizisau (ES): Paar in Streit geraten

Zu einem handfesten Streit ist es am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, zwischen einem 48-Jährigen und seiner 53 Jahre alten Lebensgefährtin gekommen. Wie aktuell bekannt ist, entwickelte sich zwischen den beiden auf einer Autofahrt wohl zunächst eine verbale Auseinandersetzung, weshalb die Frau auf einem Parkplatz an der K 1211 (Plochinger Straße) anhielt. Dort eskalierte der Streit offenbar in gegenseitige Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 48-Jährige die Frau auch gewürgt haben soll. Nachdem Zeugen die Situation bemerkt und wie die 53-Jährige selbst die Polizei verständigt hatten, wurde der 48-Jährige von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorübergehend festgenommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Wernau (ES): Radfahrer angefahren

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr war eine Frau im Alter von 27 Jahren mit ihrem Opel auf der Kranzhaldenstraße unterwegs und bog auf Höhe des Parkplatzes eines Discounters nach links ab. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden, 82-jährigen Radler. Der Senior wurde bei der anschließenden Kollision auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte danach auf den Asphalt. Er musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 4.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Heftige Kollision an der Abendeckkreuzung

Eine verletzte Autofahrerin, drei abgeschleppte Fahrzeuge und ein geschätzter Blechschaden in Höhe von 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag im Bereich der Abendeckkreuzung. Kurz nach 13.30 Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf auf der L 1200 von Heumaden herkommend unterwegs und fuhr an der Abendeckkreuzung während der Grünphase der dortigen Ampel zunächst auf der Linksabbiegerspur in den Kreuzungsbereich ein. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr die Frau anschließend nach rechts, worauf der Wagen nahezu frontal mit einem anderen VW Golf des Gegenverkehrs kollidierte. Dessen aus Richtung Ruit kommende, 75-jährige Lenkerin hatte ihrerseits an der Rot zeigenden Ampel angehalten, um nach links auf die K 1218 nach Kemnat abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf der 75-Jährigen nach hinten auf einen stehenden IVECO-Laster geschoben, der von einem Mann im Alter von 57 Jahren gelenkt wurde. Die 66-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die übrigen Unfallbeteiligten waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen gegen vier Uhr in die Schwedenstraße in Altingen ausgerückt. Die Flammen, die ersten Ermittlungen zufolge im Motorraum eines älteren 5er BMW ausgebrochen waren, konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zur Spurensicherung kamen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell