Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trickdieb unterweges; Nach Verkehrsunfall geflüchtet; Betrug durch aufmerksamen Zeugen verhindert; Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Der Elfjährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit seinem Mountainbike den Gehweg in der Quellenstraße. Zeitgleich wollte ein 38-Jähriger mit einem Mitsubishi von der Straße aus rückwärts in eine Grundstückseinfahrt einfahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Junge stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrerin übersehen

Die kurze Unachtsamkeit einer Beifahrerin ist einer Radfahrerin am Dienstagvormittag zum Verhängnis geworden. Gegen 11.45 Uhr hatte sich vor einer roten Ampel in der Eberhardstraße auf Höhe des Federnseeplatzes ein Rückstau gebildet. Dies animierte eine 61 Jahre alte Frau zum Aussteigen aus einem stehenden Toyota. Hierbei schaute die Beifahrerin jedoch nicht nach hinten und übersah beim Öffnen der Tür die von hinten kommende, 35 Jahre alte Radlerin. Diese fuhr im Anschluss gegen die geöffnete Tür und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich die 35-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Reutlingen (RT): Aufmerksamer Zeuge beendet Betrug (Warnhinweis)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag einen Betrug zum Nachteil einer Frau beendet, die bereits zuvor einem falschen Gewinnversprechen zum Opfer gefallen war. Die 75-Jährige war Ende vergangener Woche von Telefonbetrügern angerufen worden, die ihr einen Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro versprachen und behaupteten, vor Ausbezahlung des Geldes sei eine Auszahlungsgebühr fällig. Wie von den Betrügern gefordert, kaufte die Seniorin Guthabenkarten eines App-Stores im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro und gab den gewieft auftretenden Anrufern die Codes zur Einlösung durch. Als die Frau am Montag in einem Drogeriemarkt erneut entsprechende Guthabenkarten kaufte, fiel dies einem Zeugen auf, der Verdacht schöpfte und die Polizei verständigte. So konnte gerade noch rechtzeitig verhindert werden, dass der 75-Jährigen weiterer Schaden entstand.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de (mr)

Eningen (RT): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Auf 20.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der Reutlinger Straße entstanden ist. Gegen 16.45 Uhr krachte eine 21-jährige VW Multivan-Lenkerin auf der Aufschleifung vom Scheibengipfeltunnel in Richtung Lichtenstein mit ihrem Wagen ins Heck eines verkehrsbedingt wartenden Nissan Juke einer 49-Jährigen. Dabei verkeilten sich beide Fahrzeuge derart ineinander, dass sie von einem Abschleppunternehmen auseinandergezogen werden mussten. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstagnachmittag auf der L 1208 a in Echterdingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 40-jähriger Mercedes-Lenker gegen 16.40 Uhr auf der Bernhäuser Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße nach links in Richtung Messe abbiegen. Zeitgleich befuhr ein Motorradfahrer im Alter von 54 Jahren die L 1208 a aus dieser Richtung kommend, wobei er trotz Überholverbots andere Pkw überholt haben soll, die an der roten Ampel vor der Fußgängerfurt angehalten hatten. Als das Rotlicht abschaltete, fuhr der Biker als erstes Fahrzeug los. Der Mercedes-Lenker bog seinerseits von der Bernhäuser Straße nach links ab, wobei es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer kam. Hierbei wurden nach aktuellem Kenntnisstand der 54-Jährige schwer und der 40-Jährige leicht verletzt. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der zur Fahrbahnreinigung auch eine Spezialmaschine angefordert wurde, musste die Landesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall am Flughafen

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen am Flughafen Stuttgart ereignet hat. Ein 72-Jähriger war gegen fünf Uhr mit einem Ford B-Max auf der Flughafenstraße von den Terminals herkommend in Richtung Plieningen unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Autobahn A 8 übersah er die entgegenkommende Mercedes-Benz E-Klasse eines 36 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision erlitt der Mercedes-Lenker leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. (ms)

Weilheim (ES): Unfall mit verletztem Kind

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Dienstagmorgen in Weilheim ereignet. Eine 55-Jährige befuhr gegen 8.30 Uhr mit einem Dacia die Kirchheimer Straße von der Ortsmitte herkommend. Auf Höhe der Zufahrt zum Bildungszentrum Wühle stand ein Linienbus auf der Gegenfahrbahn, der nach links abbiegen wollte. Als die Frau den Bus passierte, überquerte eine Zwölfjährige mit ihrem Mountainbike den sich hinter dem Bus befindlichen Zebrastreifen von links nach rechts aus Sicht der Autofahrerin. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich die Schülerin mehrere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Kirchheim (ES): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Trickdieb hat am Dienstagvormittag in der Kirchheimer Altstadt sein Unwesen getrieben. Der bislang unbekannte Mann bat gegen zehn Uhr eine Frau im Hof hinter einer Gaststätte in der Sophienstraße, ihm eine 2 Euromünze zu wechseln. Als die 53-Jährige bereitwillig ihre Geldbörse öffnete, griff der Unbekannte hinein und entwendete das Scheingeld. Anschließend rannte er in Richtung Welling-/Schuhstraße davon. Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 190 cm groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem Pullover bekleidet. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin gestürzt, Radfahrer geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach einem Radfahrer, der am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist. Eine 87 Jahre alte Frau spazierte gegen 9.40 Uhr auf dem Otto-Hahn-Weg, als auf Höhe des Wilhelm-Röntgen-Weg plötzlich von links ein unbekannter Radfahrer heranfuhr. Die 87-Jährige musste diesem auszuweichen und stürzte dabei zu Boden. Hierdurch wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdient in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der wohl männliche Radfahrer im schulpflichtigen Alter fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/ 7091-3 zu melden. (sr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer contra Fußgänger

Ein 23-jähriger Fußgänger und eine 59 Jahre alte Radfahrerin sind am Dienstagabend in der Karlstraße zusammengestoßen. Der 23-Jährige hatte gegen 18.30 Uhr gerade seinen E-Scooter bei einem Treppenaufgang am Ende des Rad- und Fußgängertunnels abgestellt und wollte zu Fuß weitergehen. Dabei trat er unvermittelt auf den Radfahrstreifen und übersah die 59-Jährige, die mit ihrem E-Bike von der Steinlachallee herkommend aus dem Tunnel fuhr. Durch den Zusammenprall stürzte die Radlerin und verletzte sich am Kopf. Einen Helm hatte sie nicht getragen. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich. (sr)

Schömberg (ZAK): Nach Unfall weitergefahren

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unbekannte befuhr vermutlich gegen 22.20 Uhr die Verbindungsstraße von Dotternhausen herkommend in Richtung Schömberg. Auf Höhe der Wallfahrtskirche Palmbühl verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Wegweiser sowie Verkehrsschilder. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Da das Fahrzeug Betriebsstoffe verloren hatte, konnte eine Polizeistreife der Spur folgen und fand auf einem Parkplatz am Ortsbeginn von Schömberg einen erheblich beschädigten Mazda. Bei dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer, wovon einer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen, ob es sich bei dem 20-Jährigen um den Fahrer handelt, dauern an. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell