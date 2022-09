POL-RT: Wegschauen gilt nicht! Mischen Sie sich ein! Wir zeigen Ihnen wie! Einladung zur Aktionswoche Zivilcourage des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Einbruch ins Kino In das Kino in der Ulmer Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 23.15 Uhr bis 08.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter mit brachialer Gewalt die Eingangstür auf. Im Inneren wurde eine Bürotür aufgebrochen. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch das gewaltsame Vorgehen ist ein noch nicht näher bezifferbarer Schaden entstanden. Der Polizeiposten ...

