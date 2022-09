Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gartenhaus; Nach Unfall geflüchtet; Erfolgreiche Vermisstensuche; Handfeste Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Montagnachmittag in Pfullingen zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Kurz vor 17 Uhr bog ein 42 Jahre alter BMW-Lenker von der Sandstraße aus nach links die die Klosterstraße ein und übersah hierbei den aus dieser Richtung kommenden und bevorrechtigten Ford eines 24-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro. (mr)

Zwiefalten (RT): Handfester Streit

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich am Montagabend in der Hauptstraße zugetragen hat. Ersten Ermittlungen zufolge entwickelte sich zwischen einem 27-Jährigen und einem 30-Jährigen gegen 17.30 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle ein Streitgespräch, das zunächst durch einen Zeugen geschlichtet werden konnte. Wenige Minuten später entbrannte der Streit auf der Gebäuderückseite eines Imbisses erneut. Dabei soll auch ein Fahrradschloss und sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Beide erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der 27-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (sr)

Dettingen (ES): Radfahrer übersehen

Mit Verletzungen noch nicht bekannten Ausmaßes ist ein 79-Jähriger am Montagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Polo wollte gegen 18 Uhr von einem Supermarktparkplatz auf die Kirchheimer Straße einfahren. Dabei übersah er, eigenen Angaben nach wegen der tiefstehenden Sonne, den 79-Jährigen, der auf seinem Pedelec an der Ausfahrt stand und verkehrsbedingt wartete. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (sr)

Filderstadt (ES): Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Mehrere Streifenbesatzungen, Personensuchhunde sowie ein Polizeihubschrauber haben in der Nacht zum Dienstag nach einem vermissten Bewohner eines Seniorenzentrums in Bernhausen gesucht. Gegen vier Uhr stellte ein Mitarbeiter fest, dass der Mann das Heim unbemerkt verlassen hatte, weshalb er die Polizei verständigte. Nach mehrstündiger Suche konnte der Senior gegen 8.20 Uhr durch die Einsatzkräfte in der Nürtinger Straße wohlbehalten angetroffen und in sein Wohnheim zurückgebracht werden. (sr)

Esslingen (ES): In Gartenhaus eingebrochen

In ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage neben der K 1214 zwischen Oberesslingen und Hegensberg ist eingebrochen worden. In der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 14.15 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Tür des Gartenhäuschens auf. Im Anschluss nahm der Einbrecher eine Kettensäge, eine Bohrmaschine sowie eine elektrische Heckenschere im Wert von rund 500 Euro mit. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Nach einer bislang unbekannten Motorroller-Lenkerin sucht derzeit das Polizeirevier Hechingen. Ein 13-Jähriger war am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, mit seinem Mountainbike auf der Straße Am Schloßberg von der Realschule herkommend unterwegs. In der Rechtskurve auf Höhe der Alice-Salomon-Schule kam dem Schüler die Roller-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand auf seiner Fahrspur entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder, worauf der Schüler zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Unfallverursacherin hielt vermutlich kurz an, fuhr dann jedoch, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern, davon. Die Unbekannte hat hellbraune, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Sie trug dunkle Bekleidung sowie einen schwarzen Helm mit dunklem Visier. Unterwegs war sie mit einem schwarzen Roller mit blauem Muster. Das Polizeirevier Hechingen bittet unter Telefon 07471/9880-0 um Hinweise zu der Fahrerin. (ms)

Rangendingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Rangendingen entstanden. Ein 65-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit einem Audi A4 von der Lehmgrubenstraße herkommend nach links auf die Haigerlocher Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Nissan eines 57 Jahre alten Mannes, der seinerseits nach links in die Lehmgrubenstraße abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. (ms)

