Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angebranntes Essen; Pkw-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Montagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in Sondelfingen geführt. In einem Wohngebäude in der Straße Im Efeu brannte kurz nach zwölf Uhr das Mittagessen in einem Kochtopf an. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst, den eine aufmerksame Nachbarin hörte. Diese setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an den Unglücksort aus. Sie musste glücklicherweise lediglich die Räumlichkeiten belüften. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um eine 78-jährige Bewohnerin des Hauses, die leichte Verletzungen davongetragen hatte. Außer dem Topf dürfte kein größerer Schaden entstanden sein. (ms)

Schömberg (ZAK): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Freitag, 20.30 Uhr, bis Samstag, zehn Uhr, haben Unbekannte in der Rottweiler Straße einen blauen Mercedes C 63 vom Gelände eines Autohauses entwendet. Die Täter brachen zunächst in den Verkaufsraum der Firma ein und entwendeten dort den Fahrzeugschlüssel sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend stahlen sie die C-Klasse, die auf dem Hof abgestellt war, und flüchteten unerkannt. Etwa im selben Zeitraum wurden von einem anderen Pkw in der Rottweiler Straße die Kennzeichenschilder BL-LF 17 abmontiert. Diese dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand am gestohlenen Fahrzeug angebracht worden sein. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell