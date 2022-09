Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Einbruch in Gaststätte; Brand in Küche

Reutlingen (ots)

Owen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Auf der K 1248 ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Der 19-Jährige war kurz vor 19 Uhr mit seiner BMW von der Burg Teck herkommend unterwegs und stürzte in einer Haarnadelkurve alleinbeteiligt. Ein Rettungswagen brachte den Heranwachsenden in eine Klinik. Der Schaden am Zweirad dürfte schätzungsweise 2.000 Euro betragen. (mr)

Frickenhausen (ES): Streit in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Sonntagmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Max-Planck-Straße gekommen. Gegen 12.50 Uhr gerieten dort zwei Bewohner im Alter von 22 und 23 Jahren wohl aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zunächst in einen verbalen Streit, der anschließend in gegenseitigen Handgreiflichkeiten mündete. Hierbei wurden die Kontrahenten sowie ein schlichtend eingreifender 26-Jähriger augenscheinlich leicht verletzt. Alle drei wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Gegen die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mr)

Kirchheim (ES): Vorfahrt missachtet

Eine Vorfahrtsverletzung mit Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Kirchheim ereignet. Gegen 15.40 Uhr übersah ein 17 Jahre alter Kleinkraftrad-Lenker, der mit einem Mitfahrer auf der Straße Pfaffenhalde unterwegs war, einen von rechts auf der Straße Am Lindele heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten 77-Jährigen auf einem Pedelec. Nach der folgenden Kollision stürzten alle Personen zu Boden. Hierbei zog sich der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 52-jähriger Radfahrer am späten Sonntagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der Mann fuhr gegen 23.20 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Blienshaldenweg, als er alleinbeteiligt stürzte und auf dem Boden liegen blieb. Passanten wurden auf den verletzten Mann aufmerksam und wählten den Notruf. Der 52-Jährige wurde vor Ort durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. (sr)

Wolfschlugen (ES): Schwerer Sturz mit Motorroller

Bei einem Sturz mit seiner Vespa hat sich am Sonntagabend ein 66-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 20 Uhr war der Mann auf der Nürtinger Straße in Richtung Neuhausen unterwegs. Etwa auf Höhe der Schulstraße kam er nach rechts gegen den Bordstein, stürzte und schlitterte mit seinem Zweirad noch mehrere Meter weit über die Fahrbahn. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (sr)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Autenriethstraße ist in der Nacht zum Sonntag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und öffnete im Inneren zwei Spielautomaten ebenso gewaltsam. Diese plünderte er aus und entwendete außerdem das Bargeld aus der Kasse. Der Gesamtwert des Diebesguts steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Radfahrerin verletzt

Nach einem Sturz ist eine Radfahrerin am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die 57-Jährige war gegen 15.30 Uhr vom Plettenberg abwärts unterwegs, als sie alleinbeteiligt zu Fall kam und dabei verletzt wurde. Der Schaden an ihrem Pedelec dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Brand in Küche

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Bochinger Straße in Brittheim sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand Speiseöl auf einer eingeschalteten Herdplatte entzündet und anschließend auf den gesamten Herdbereich übergegriffen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers leitete ein Bewohner daraufhin erste Löschversuche ein. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schließlich gänzlich gelöscht werden. Eine 59-jährige Bewohnerin zog sich aktuellen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

