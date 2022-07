POL-PDMT: Unfall mit schwer verletzen Kradfahrern

Montabaur (ots) - In den frühen Abendstunden des 16.07.2022 wurde der Polizei Montabaur eine männliche Person gemeldet, die sich im Bereich eines Spielplatzes in der Herderstraße aufhielt und exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Die Person konnte in der Folge aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

