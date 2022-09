Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pedelec-Fahrer tödlich verunglückt, schadensträchtiger Brand in Firma, körperliche Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Mann mit Messer bedroht und geschlagen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt derzeit gegen mehrere noch unbekannte Personen aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagnachmittag in Plochingen. Als ein 21-Jähriger gegen 16.40 Uhr auf dem Gehweg der Esslinger Straße entlang ging, wurde er auf Höhe eines Sonnen-Studios durch eine mehrköpfige Gruppe junger Männer, bestehend aus fünf bis sechs Jugendlichen und Heranwachsenden, in aggressiver Weise angesprochen und angepöbelt. Weiter zückte einer der jungen Männer aus dieser Gruppe plötzlich ein Klappmesser und bedrohte den Geschädigten hiermit. Anschließend schlugen die Täter so heftig auf ihn ein, dass er zu Boden stürzte. Auch noch am Boden liegend wurde weiter auf den 21-jährigen Mann eingeschlagen Erst, nachdem sich eine Zeugin der Örtlichkeit näherte, ließ die Gruppierung von ihm ab und rannte in Richtung Innenstadt bzw. Fußgängerzone davon. Der Geschädigte erlitt lediglich leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711 / 3990-330 entgegen.

Unterensingen (ES): Vermisste Seniorin verletzt aufgefunden

Eine vermisste 85-Jährige ist am Samstagmittag glücklicherweise durch einen aufmerksamen Passanten zwischen Unter- und Oberbohingen aufgefunden worden. Die 85 Jahre alte Dame verließ am Morgen ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel und konnte von ihrem besorgten Sohn bis zur Mittagszeit nicht wieder angetroffen werden, weshalb er die Polizei über das Verschwinden seiner Mutter informierte. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen des Polizeireviers Nürtingen und einer Streife des Polizeipräsidiums Einsatz führten zunächst nicht zum Erfolg. Bevor weitergehende polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden sollten konnte die Frau dann gegen 14.45 Uhr von Spaziergängern zwischen Oberboihingen und Unterboihingen, im Bereich der dortigen Bahnstrecke, entdeckt werden. Beim Verbringen der 85-Jährigen in sicheres Terrain mussten die eingesetzten Beamten feststellen, dass sich die Frau vermutlich durch einen Sturz am Bein schwer verletzt hatte. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die Seniorin daraufhin in eine nahe gelegene Klinik, während der besorgte Sohn durch die Polizei verständigt wurde. Der Bahnverkehr wurde durch den Bergungseinsatz nicht beeinträchtigt.

Kirchheim unter Teck (ES): Sachbeschädigung und Beleidigung von Einsatzkräften

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Kirchheimer Gaststätte zunächst zu einer Sachbeschädigung und nachfolgend zu Beleidigungen gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein deutlich alkoholisierter 47 Jahre alter Kirchheimer mit seiner Faust gegen die Glasscheibe der Nebeneingangstür des Lokals geschlagen und diese hierdurch beschädigt. Der schwankende 47-Jährige konnte kurz darauf durch eine herbeigerufene Streife des Polizeireviers Kirchheim im Eingangsbereich einer weiteren Gaststätte festgestellt werden. Zunächst wollte sich der Mann einer Personalienfeststellung entziehen und musste daher vor Ort zu Boden gebracht und geschlossen werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 47-Jährige und beleidigte stattdessen die eingesetzten Beamten vor Zeugen mit ehrverletzenden Ausdrücken. Erst nachdem sich der Mann wieder beruhigt hatte, wurde er an seiner Wohnanschrift entlassen. An der Tür der Gaststätte entstand ein niedriger dreistelliger Schaden. Der 47-jährige Kirchheimer sieht nun entsprechenden Ermittlungsverfahren entgegen und muss sich hier für sein Verhalten verantworten.

Kirchheim unter Teck (ES): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 22.00 Uhr in der Hahnweidstraße ereignet hat. Der 62-jähriger Fahrer eines Audi A4 befuhr die Hahnweidstraße in Richtung Stadtmitte Kirchheim. Vermutlich auf Grund alkoholischer Beeinflussung stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wohnmobil Citroen Jumper zusammen. Trotz erheblicher Beschädigungen an seinem eigenen Fahrzeug setzte der 62-Jährige seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher jedoch durch die Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt, bei ihm selbst wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neustetten (TÜ): Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19.20 Uhr zwischen Neustetten Remmingsheim und Obernau so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen ist. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem VW Tiguan die Neustetter Straße (K 6920) von Neustetten in Fahrtrichtung Obernau. An der Einmündung zur Lange Straße (K 6923) kollidierte der bevorrechtigte VW-Fahrer mit dem 47-Jährigen, welcher aus Nellingsheim kommend offensichtlich die K 6920 überqueren und auf einem Feldweg weiterfahren wollte. Beim Zusammenstoß wurde der 47-Jährige von dem VW Tiguan erfasst und auf die Fahrbahn abgewiesen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Pedelec-Fahrer jedoch noch am Unfallort. Weder der 42-jährige VW-Fahrer noch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Die polizeilichen Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

Balingen (ZAK): Schadensträchtiger Brand in Firmengebäude

Bei einem Großbrand in einer Firma für Metallbau ist am Samstagmittag Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Personen sind bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es gegen 12.20 Uhr im vorderen Teil einer Produktionshalle des Metallbaubetriebs in der Lehrstraße zu einem Brand, durch welchen die Halle erheblich beschädigt wurde. Mehrere Maschinen zur Metallverarbeitung wurden durch das Feuer ebenfalls zerstört. Die Feuerwehr war mit insgesamt 79 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Seitens des Rettungsdienstes wurden neun Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge bereitgestellt. Fünf Personen wurden an der Brandstelle durch den Rettungsdienst betreut, Verletzungen wurden jedoch nicht bekannt. Die Lehrstraße musste über den gesamten Zeitraum der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Da die Produktionshalle aufgrund des Brandes einsturzgefährdet ist, muss der Brandort zunächst durch Experten begutachtet werden.

Albstadt (ZAK): Unfall mit Verletzten nach Frontalzusammenstoß

Ein Leichtverletzter, ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folge eines Frontalzusammenstoßes mit vier Fahrzeugen, welcher sich am Samstagvormittag auf der B463 ereignet hat. Gegen 10.50 Uhr befuhren ein 26-Jähriger mit einem Seat Arona und ein 61-jähriger mit seinem Ford Kuga hintereinander die B463 von Albstadt in Richtung Balingen. Nach dem Ortsausgang Albstadt schloss der 61-jährige Ford-Fahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Seat auf und fuhr diesem aus bislang unbekannten Gründen hinten auf. Der 26-jährige bremste sein Fahrzeug daraufhin ab und lenkte es nach rechts an den Fahrbahnrand. Im Anschluss an diesen Auffahrunfall lenkte der 61-jährige Ford-Fahrer nach links auf die Gegenspur und streifte hier einen ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW X1, welcher von einer 40-jährigen gelenkt wurde. Hinter der 40-jährigen BMW-Fahrerin fuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Golf. Der VW-Fahrer sah, dass ihm der Ford Kuga auf seiner Fahrspur entgegenkam und lenkte sein eigenes Fahrzeug geistesgegenwärtig nach links. Da der Ford-Fahrer aber wieder auf seinen ursprünglichen Fahrstreifen wechselte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Ford. Der 52-jährige Golf-Fahrer war nicht angeschnallt und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt dahingegen leichte Verletzungen. Beide Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik. Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge mussten allesamt abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 463 bis 13.15 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen übernahm die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Bislang noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Ebingen. Gegen 21.25 Uhr kam es zwischen den Beteiligten zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf es zu einem Schlag mit einer Glasflasche durch einen 32-Jährigen kam, welcher hiermit seinem 40-jähringen Kontrahenten eine Platzwunde am linken Ohr zufügte. Im Anschluss flüchtete der Angreifer kurzzeitig, wobei sich die Auseinandersetzung in einem nahegelegenen Imbiss verlegte. Hier zog der 40-Jährige ein Messer und verletzte den 32-Jährigen leicht am Arm. Die eintreffenden Streifenbesatzungen konnten beide Täter vor Ort antreffen und das Messer sicherstellen. Die beiden alkoholisierten Männer wurden im Anschluss zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Albstadt verbracht. Eine medizinische Behandlung der erlittenen Verletzungen war bei keinem der Beteiligten notwendig. Sowohl der 32-Jährige als auch der 40-Jährige konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen. Beide sehen nun entsprechenden Strafverfahren entgegen.

