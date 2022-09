Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 38-Jähriger nach Suizidversuch in Klinik eingeliefert (Pfullingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Pfullingen (RT): Ein 38-jähriger Mann aus Pfullingen hat sich am Sonntagnachmittag in Pfullingen in suizidaler Absicht selbst mehrere schwere Verletzungen beigebracht.

Gegen 14.40 Uhr war die Polizei über Notruf von einem Angehörigen informiert worden, dass der seit geraumer Zeit psychisch erkrankte 38-Jährige Hilfe benötige. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pfullingen am Wohnort des Mannes hielt sich dieser alleine in seiner Wohnung auf. Trotz schwerster Verletzungen, die er sich offenbar mit einem Messer zugefügt hatte, flüchtete der Mann mit dem Messer in der Hand über den Balkon auf ein Garagendach und sprang von dort in die Tiefe. Bei der Verfolgung, bei der auch ein Beamter vom Garagendach sprang, fiel dessen Dienstwaffe aus dem Holster zu Boden. Dem 38-Jährigen gelang es, die Waffe an sich zu nehmen und gegen sich selbst zu richten. Mit einer schweren Schussverletzung und erheblichen Schnittverletzungen musste er anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell