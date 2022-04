Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Brand einer Heizungsanlage

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.04.2022, kurz vor 21.00 Uhr, rückte die Feuerwehr mit fast 50 Einsatzkräften in die Römerstraße aus. An einer Heizungsanlage sei der Brenner explodiert, was zu einer starken Rauchentwicklung und offenen Flammen führte. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der Ölheizung vermutet. Der Rettungsdienst brachte die drei Bewohner des Hauses zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

