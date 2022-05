POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots) - In der Vinckestraße wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend (04.05.2022) und Donnerstagmorgen (05.05.2022) in einen Sprinter eingebrochen. Um 05.45 Uhr wollte ein 44-Jähriger mit dem Fahrzeug fahren, als er an vorne rechts die zersplitterte Seitenscheibe sah. Splitter lagen teilweise auf dem Boden und im Innenraum des Sprinters. Zudem war die rechte hintere Seitentür geöffnet. Der Hagener gab ...

mehr