Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer

Hagen-Vorhalle (ots)

Hagen, 06.05.2022, Untere Lindenstr./Wolfskuhler Weg, gegen 13:30 Uhr. Zur Unfallzeit übersah der 56-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Audi beim Abbiegen das entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Kleinkraftrad Honda eines 55-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Kradfahrer leichte Verletzungen erlitt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.

