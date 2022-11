Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchung bei einem Tatverdächtigen eines Raubdelikts

Stuttgart-Zuffenhausen/-Mitte (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben am Freitag (25.11.2022) in Zuffenhausen die Wohnung eines 15-Jährigen durchsucht, der im Verdacht steht, mit einem mutmaßlichen Komplizen am 19.11.2022 in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz einen 16-Jährigen beraubt zu haben (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 20.11.2022: t1p.de/1tlzh). Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 15-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie die mutmaßlich gestohlene Jacke und beschlagnahmten sie. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu seinem Mittäter, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Jugendlichen wieder auf freien Fuß.

