POL-S: In Weinhandlung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heumaden/-Feuerbach/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Freitag (25.11.2022) in Wohnungen an der Mannsperger Straße, an der Wiener Straße, am Waldhornweg sowie Am Sonnenweg eingebrochen. In der Mannsperger Straße hebelten Einbrecher zwischen 13.15 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und stahlen mehrere ...

mehr