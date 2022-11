Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Münzgeld aus Spielautomaten erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Freitag (25.11.2022) und Samstag (26.11.2022) in Gaststätten an der Filderbahnstraße sowie an der Haldenrainstraße eingebrochen. Eine unbekannte Person hebelte am Freitag zwischen 03.45 Uhr und 04.00 Uhr ein Fenster zu einer Gaststätte an der Filderbahnstraße auf und brach dort zwei Spielautomaten auf, aus dem sie das Münzgeld stahl. Zu der Person ist lediglich bekannt, dass sie helle Handschuhe sowie einen dunklen Kapuzenpullover, eine helle Hose sowie helle Schuh trug und ein Brecheisen dabeihatte. Bei einer Gaststätte an der Haldenrainstraße hebelten die Täter am Samstag zwischen 05.30 Uhr und 16.00 Uhr die Terrassentür auf, durchsuchten sämtliche Schubladen im Bereich der Theke und stahlen eine Flasche Whisky. Außerdem brachen sie zwei Spielautomaten auf und erbeuteten das Münzgeld aus diesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

