Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Am Freitag in vier Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heumaden/-Feuerbach/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Freitag (25.11.2022) in Wohnungen an der Mannsperger Straße, an der Wiener Straße, am Waldhornweg sowie Am Sonnenweg eingebrochen. In der Mannsperger Straße hebelten Einbrecher zwischen 13.15 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und stahlen mehrere hochwertige Armbanduhren und Schmuck. Bei einem Einfamilienhaus Am Sonnenweg hebelten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr ein Kellerfenster auf. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen Wandtresor aus der Verankerung zu reißen, stahlen die Täter zwei hochwertige Herrenuhren. Bei einer Wohnung an der Wiener Straße brachen Unbekannte zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr das Wohnzimmerfenster auf und stahlen ebenfalls Schmuck. Auf die gleiche Weise gelangten Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr auch in eine Doppelhaushälfte am Waldhornweg, wo sie alle drei Stockwerke durchsuchten und schließlich einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld erbeuteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz berät Sie kostenlos unsere Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die unter +4971189901234 erreichbar ist.

Außerdem gibt die Polizei in diesem Zusammenhang folgende Tipps: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell