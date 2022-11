Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (27.11.2022) gegen 08:00 Uhr auf der Kreuzung der B295/Flachter-/Gerlinger Straße ereignet hat. Eine 62-jährige Toyota-Lenkerin befuhr zunächst die Flachter Straße in Richtung B295 und wollte diese anschließend in Richtung Gerlinger Straße überqueren, als ein 65-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die B295 aus Richtung Ditzingen in Richtung Feuerbach befuhr und es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach der Kollision prallte der Toyota noch gegen einen Audi eines 65-Jährigen, der an der roten Ampel Seite Gerlinger Straße stand. Sowohl die 62-Jährige als auch eine 66-jährige Beifahrerin im Mercedes-Benz wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Beseitigung der Unfallspuren musste eine Kehrmaschine angefordert werden, der Verkehr in Richtung Feuerbach wurde deshalb bis gegen 12.00 Uhr örtlich umgeleitet werden und es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte an, bei Grünlicht in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Stuttgart unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell