Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet und mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.11.2022) gegen 04.45 Uhr kam es am Karl-Benz-Platz zum Zusammenstoß eines Audi Q3 und einer Stadtbahn der Linie U13. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 25-Jähriger als Lenker des Pkw Audi, der aus Richtung Obertürkheim kam, mutmaßlich trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Karl-Benz-Platz/Inselstraße eingefahren sein und kollidierte dann mit einer querenden Stadtbahn, die in Richtung Wangen unterwegs war. Die Insassen des Audi Q3 entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, lediglich ein 25-jähriger Mann kam nach kurzer Zeit zurück und gab an, zur Unfallzeit den Audi gelenkt zu haben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 25-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, Anzeichen einer möglichen Alkoholbeeinflussung fest, woraufhin er zur Blutentnahme musste. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 25-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten und leistete Widerstand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Audi Q3 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Schienenverkehr war für zirka drei Stunden gesperrt. Die SSB richtete einen Taxiersatzverkehr ein. Zeugen, die insbesondere Hinweise zu den weiteren Insassen des Audi Q3 geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

