Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ladendetektive haben am Freitagnachmittag (25.11.2022) einen 28-jährigen Dieb ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Nachdem der Mann in einem Bekleidungsgeschäft an der Markstraße in der Stuttgarter Innenstadt eine Winterjacke im Wert von 350 Euro entwendet hatte, wurde er gegen 15.00 Uhr von den Detektiven beim Verlassen des Geschäftes angesprochen und in die Büroräumlichkeiten gebeten. Der 28-Jährige versuchte hierauf zu fliehen, konnte jedoch von den Ladendetektiven zu Boden gebracht und festgehalten werden. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnte den Mann vorläufig festnehmen. Der Mann führte im Geldbeutel eine Teppichmesserklinge mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

