POL-PPWP: Radfahrer im Kreisel übersehen

Kaiserslautern (ots) - Ein Telefonat in einem Taxi hatte für einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet am Sonntag ungeahnte Folgen. Der 17-Jährige hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Taxi bestellt. In dem Taxi telefonierte er lautstark, dass er nun nach Hause fahre, seine Pistole holen, in die Innenstadt zurückkehre und dort anschließend ein paar Leute erschießen würde. Im Anschluss sprang er in der ...

