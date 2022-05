Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unbekannte zündeln und verursachen Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch versuchten Unbekannte Zeitungen und Prospekte in Ehingen in Brand zu setzten.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr hörte ein Zeuge in der Verlängerung der Talstraße an der Schmiech einen Knall. Dann sah er Rauch. Er ging in Richtung einer Baumgruppe, an der sich drei vermutlich Jugendliche aufhielten. Diese zündelten mit Prospekten und Zeitungen. Als er die Personen ansprach, flüchteten sie. Die Feuerwehr löschte die Glutnester. Feuer war zwar noch nicht entstanden, jedoch Rauch. Den Knall verursachten die Jugendlichen vermutlich damit, dass sie Feuerzeuge in die Glut warfen. Die Polizei Ehingen sucht nun nach den Männern. Sie hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen.

++++0858393

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

