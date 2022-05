Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Scheibe an Auto eingeschlagen

Unbekannte stahlen am Mittwoch in Schlat einen Geldbeutel aus einem Skoda.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr parkte ein 45-Jähriger seinen Skoda auf dem ersten Wanderparkplatz von Schlat in Richtung Süßen. In der darauffolgenden Stunde schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe an der Fahrerseite des Fahrzeugs ein. Er stahl einen Geldbeutel, der in einem Fach unter dem Sitz lag. Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf uns sicherte Spuren. Sie sucht nun nach dem Dieb. Die Ermittler warnen davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

