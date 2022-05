Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfall mit schweren Folgen

Am Mittwoch wurden zwei Menschen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Langenau verletzt.

Auf der BAB 7 von Kempten in Fahrtrichtung Würzburg, an der Anschlussstelle Langenau, fuhr am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Audi auf einen Skoda auf. Durch den Aufprall kam der Vorausfahrende 59-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und der Skoda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Leichte Verletzungen erlitt die Beifahrerin im Audi. Rettungskräfte brachten beide Verletzte in eine Klinik. Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei in Heidenheim sicherten die Unfallstelle und nahmen die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie stellten fest, dass der Auffahrende Alkohol getrunken hatte. Deshalb brachten sie ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 9.000 Euro. Abschlepper luden beide Autos auf.

Hinweise der Polizei: Alkohol und das Fahren mit einem Fahrzeug passen nicht zusammen. Trennen Sie daher immer Trinken und Fahren! Neben Bußgeld oder Strafanzeige können Sie bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss auch Ihren Versicherungsschutz verlieren. Hohe Rückforderungen der Versicherung können in diesem Fall auf Sie zu kommen. Ist Ihr Führerschein wegen Alkohols erst mal weg, ist der Wiedererwerb teuer und nicht immer erfolgreich.

