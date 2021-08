Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln - 21-Jähriger in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte wollten nach einem anonymen Hinweis auf den Handel mit Betäubungsmitteln gestern, 26. August 2021, um 17 Uhr eine Wohnung an der Heistraße in Erle kontrollieren. Als sie klingelten und sich als Beamte zu erkennen gaben, warf ein Mann Betäubungsmittel an der Gebäuderückseite vom Balkon und öffnete anschließend die Tür. Nach einem richterlich erteilten Durchsuchungsbeschluss fanden die Beamten in der Wohnung weitere Betäubungsmittel und Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln. Bei dem Mann ohne festen Wohnsitz, der angab, nur übergangsweise in der Wohnung zu wohnen, da der Wohnungsinhaber im Urlaub sei, fanden die Beamten eine geringe Menge Bargeld und ein Messer. Die Beamten stellten alle tatrelevanten Gegenstände sicher, nahmen den Mann wegen Fluchtgefahr vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

