Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Schwere Verletzungen erlitt ein Zwölfjähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Wettingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Der 12-jährige Radler fuhr auf dem Radweg von Setzingen in Richtung Wettingen. Am Ortsbeginn Wettingen endete der Radweg. Vom Radweg wechselte er auf die Ortsstraße. Eine 67-Jährige kam mit ihrem Nissan in der Ortsstraße entgegen. Sie hatte Vorfahrt. Sie versuchte noch nach links auszuweichen. Den Unfall konnte sie nicht mehr verhindern. Sie stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Zwölfjährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und blieb dann auf dem Gehweg liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Nissan. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Hinweis der Polizei: 17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf Missachten der Vorfahrt, elf Prozent auf zu schnelles Fahren, fünf Prozent auf Fehler beim Abbiegen und vier Prozent auf Fehler beim Überholen zurückzuführen. "Die Bekämpfung dieser Unfallursachen, die allesamt auf Eile basieren, ist mühsam", sagt die Polizei. Weil sie aber oft zu schweren Folgen führen, gehe sie weiterhin intensiv gegen diese Ursachen vor. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0851682

