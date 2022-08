POL-PPWP: Sonniger und fairer Fußballnachmittag

Kaiserslautern/Otterberg/Mehlingen (ots) - Am Sonntag, den 07.08.2022, gegen 00:16 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Ralingen in der Schneiderstraße, Kaiserslautern auf einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,65 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Sonntag, den 07.08.2022, um 03:25 Uhr wurde ein ...

