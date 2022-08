Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere fahruntüchtige Fahrzeugführer

Kaiserslautern/Otterberg/Mehlingen (ots)

Am Sonntag, den 07.08.2022, gegen 00:16 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Ralingen in der Schneiderstraße, Kaiserslautern auf einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,65 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag, den 07.08.2022, um 03:25 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Kaiserslautern in dem Benzinoring, Kaiserslautern mit einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,52 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Samstagmorgen, den 06.08.2022, 03:15 Uhr wurde ein Mann in der Zollamtstraße, Kaiserslautern einer Kontrolle unterzogen, bevor er mit seinem PKW losfahren konnte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Eine Fahrt konnte vor Fahrtantritt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Am selbigen Tag gegen 06:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Pirmasenser Straße, Kaiserslautern auf einem E-Scooter kontrolliert. Da er mit 0,41 Promille alkoholisiert war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, den 07.08.2022, gegen 01:50 Uhr wurde eine 41-jährige Frau aus Otterberg in der Otterstraße, Otterberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau mit 0,46 Promille alkoholisiert war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, den 07.08.2022, gegen 02:29 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Mehlingen auf einem Fahrrad fahrend festgestellt und kontrolliert. Da er mit 0,98 Promille alkoholisiert war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. |PvD

