Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katze alarmiert Polizei

Enkenbach-Alsenbron (ots)

Am Samstag, den 06.08.2022, gegen 21:48 Uhr war eine Streife der Polizei im Bereich der St.-Norbert-Straße, Enkenbach-Alsenborn unterwegs. Durch Anwohner wurde auf eine Dachgeschosswohnung aufmerksam gemacht, in welcher ein TV-Gerät eingeschaltet war, obwohl die Mieterin in Urlaub sei. Mittels Zweitschlüssel konnten die Beamten die Wohnung betreten und stellten eine Katze fest, welche sich möglicherweise auf die Fernbedienung gesetzt hatte und so das TV-Gerät einschaltete. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell