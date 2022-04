Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Motorradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen VW Golf GTI

Warstein (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der B55 mit einem schwer verletzten Motorradfahrer nach einem schwarzen VW Golf GTI mit HSK-Kennzeichen (Hochsauerlandkreis). Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Salzkotten befuhr am Sonntag (24. April 2022) gegen 14.50 Uhr mit zwei anderen Motorradfahrern die B55 in Richtung Meschede. Nachdem die drei Biker ein Auto überholt hatten, scherten zwei von ihnen wieder rechts ein, wobei der 47-Jährige die beiden anderen Motorradfahrer noch überholte. Direkt hinter ihm befand sich in geringem Abstand der Fahrer eines schwarzen VW Golf GTI mit HSK-Kennzeichen. Als sich dieser in Höhe des Motorrades befand, geriet das Motorrad ins Trudeln und der Fahrer kam auf den Grünstreifen, wodurch er die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und zu Fall kam. Anstatt sich um den Schwerverletzten zu kümmern, setze der Autofahrer mit seinem Golf die Fahrt fort. Der Salzkottener wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6.000 Euro ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B55 gesperrt. (reh)

