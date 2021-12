Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Einbruch in Kiosk

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer versuchten in der Nacht zum Mittwoch gegen 03:15 Uhr in einen Kiosk einzubrechen. Der 22-Jährige Beschuldigte soll laut Zeugenaussage die Scheibe eines Kioskes in der Schillerstraße eingeschlagen haben. Daraufhin sei er geflüchtet ohne das Geschäft betreten zu haben. Im Rahmen einer Fahndung stellte die Polizei den 22-Jährigen, der mit dem Fahrrad unterwegs war, fest. Durch Zeugen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem jungen Mann um den Beschuldigten handeln soll. In unmittelbarer Nähe stellte die Streife einen weiteren männlicheren Radfahrer fest. Der 31-Jährige soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls als Tatverdächtiger in Frage kommen.

Anschließend wurden beide Männer zum Polizeirevier gebracht. Bei dem 22-Jährigen Beschuldigten wurde ein Notfallhammer gefunden, welcher möglicherweise als Tatwerkzeug fungiert haben könnte.

Melissa List, Pressestelle

