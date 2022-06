POL-HAM: Mutmaßlicher Warenbetrüger durch Anwohner gestellt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Opel auf der Wilhelmstraße am Montag, 30. Mai, ist ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der 37-Jährige überquerte gegen 10 Uhr in Höhe des Stadtteilzentrums die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 48-Jährigen kam, der auf der Wilhelmstraße in Richtung Osten unterwegs war. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte ...

