POL-HAM: Ungewöhnliches Diebesgut: Zwei Tatverdächtige nach Propellerdiebstahl ermittelt

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg ist in der Nacht auf den 31.Mai ein Volkswagenfahrer aus Hamm leicht verletzt worden. Der 20-Jährige befuhr am späten Montagabend (30 Mai), gegen 23.13 Uhr, den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung stadteinwärts. Etwa in Höhe der Einmündung "Caldenhof" verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Golf und kam nach rechts von der ...

