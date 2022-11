Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus unbekannten Gründen ist am Freitag (25.11.2022) eine Hütte an der Ehmannstraße in Brand geraten. Mehrere Zeugen bemerkten den Brand gegen 13.40 Uhr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Holzhütte bereits in Flammen und brannte vollständig nieder. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Nordbahnhofstraße und Ehmannstraße zu Verkehrsbehinderungen, auch der Stadtbahnverkehr war kurzzeitig eingeschränkt. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

