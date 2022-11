Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 23-Jähriger versucht Handy zu erpressen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (24.11.2022) an der Straße In den Stegwiesen eine 45 Jahre alte Frau bedroht und versucht, ihr Mobiltelefon zu erpressen. Die 45-jährige wohnsitzlose Frau nächtigte zusammen mit weiteren Personen unter einer Brücke, als sie gegen 22.15 Uhr den Tatverdächtigen bemerkte, der sie bedrohte und die Herausgabe ihres Mobiltelefons forderte. Während sie die Polizei informierte, flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest. Der kamerunische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (25.11.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

