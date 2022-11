Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Entwichener Untergebrachter festgenommen

Stuttgart/Ravensburg (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (24.11.2022) einen Mann in Ravensburg festgenommen, der am Morgen aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflüchtet war (siehe https://t1p.de/7t348). Zeugen verständigten gegen 21.10 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann aufgrund der ausgestrahlten Öffentlichkeitsfahndung wiedererkannt hatten. Die alarmierten Beamten nahmen den 38-Jährigen daraufhin auf einem Parkplatz in der Ravensburger Straße fest und brachten ihn in die psychiatrische Einrichtung zurück.

