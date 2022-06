BPOLI EBB: Schwarzarbeiter auf dem Weg zur Arbeit gestoppt

Bautzen (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter Dieb wurde am 14. Juni 2022 um 07:15 Uhr durch Bundespolizisten auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz Süd bei Bautzen gestoppt. Der 47-jährige Pole war als Busreisender in Richtung Görlitz unterwegs und wurde 2017 durch das Amtsgericht Karlsruhe wegen Diebstahls verurteilt. Da der Mann die offene Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 640,00 Euro vor Ort zahlen konnte, ...

mehr