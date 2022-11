POL-S: 51-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße ist am Donnerstag (24.11.2022) eine 35 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Stadtbahnfahrer der Linie U29 war gegen 14.00 Uhr in der Schlossstraße in Richtung Kienestraße unterwegs. Eine 35 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr in die gleiche Richtung und wollte auf Höhe der Büchsenstraße nach links über die Bahngleise abbiegen. ...

mehr