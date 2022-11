POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Untergebrachter entwichen - Polizei fahndet mit Echtbild

Stuttgart-Plieningen /-Sillenbuch /-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (23.11.2022) in eine Wohnung an der Breitensteinstraße sowie in Häuser am Kammhaldenweg und an der Riederstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr auf ein Garagendach und hebelten das ...

mehr