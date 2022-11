Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (21.11.2022) in der Mönchsbergstraße ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter von der Ludwigsburger Straße kommend in der Mönchsbergstraße unterwegs. Als der 33-Jährige an der Kreuzung Hohenloher Straße/Mönchsbergstraße nach links abbog, kam es aus bislang ungeklärten Gründen beinahe zu einer Kollision mit einem unbekannten Autofahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang der 33-Jährige von dem E-Scooter und verletzte sich leicht. Zwei Zeuginnen des Unfalls alarmierten anschließend die Rettungskräfte, welche sich um den Mann kümmerten und ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen, insbesondere die beiden unbekannten Frauen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

