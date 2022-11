Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (23.11.2022) in der Giebelstraße ist eine 53 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Die 53-Jährige wollte gegen 20.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Giebelstraße vom Lurchweg kommend überqueren. Um einen Zusammenstoß mit einem in Richtung Engelbergstraße fahrenden Renault Zoe zu vermeiden, machte die 53-Jährige offenbar einen Sprung zurück und stürzte in der Folge. Alarmierte Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, die 69-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

