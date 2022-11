Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Einbrecher in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 09.11.2022, brachen ein junger Mann und ein Teenager in eine Gärtnerei ein. Nach ihrem Einbruch in der Straße An der Reegt wurden sie im Zuge der Fahndung festgenommen.

Gegen 20:20 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Einbruch in der Straße An der Reegt, in Höhe der Beckhausstraße, informiert. Der Melder hatte kurz zuvor zwei männliche Personen bemerkt, die sich unberechtigterweise auf dem Grundstück der Gärtnerei aufhielten. Als er diese ansprach, entfernten sich beide Personen vom Gelände. Unmittelbar nach der Feststellung der Unbekannten, bemerkte er die Einbruchsspuren. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu Büroräumen verschafft und waren mit Zigarillos, Schlüsseln und Bankkarten entkommen.

Im Zuge der Fahndung nahmen die alarmierten Beamten zwei polizeibekannte Personen, einen 20-jährigen Bielefelder und seinen 16-jährigen Komplizen, im Umfeld des Tatortes, fest. Bei ihrer Durchsuchung konnte das Diebesgut aufgefunden werden.

Da beide Einbrecher ohne festen Wohnsitz sind, bestand der Haftgrund der Fluchtgefahr. Eine Haftrichterin erließ am Donnerstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl für beide Personen.

