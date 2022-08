Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 08 Uhr, wurde in der Otto-Häusler-Straße ein E-Bike entwendet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das an einem Fahrradständer angeschlossene Fahrrad und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden liegt bei über 4.000 Euro.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountain-Bike der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid SLT, in der Farbe Blau/Schwarz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

