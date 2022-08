Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Sinsheim-Reihen (ots)

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr in der Beethovenstraße. Bislang unbekannter Täter überstieg einen hüfthohen Zaun um auf das Grundstück des Einfamilienhauses zu gelangen. Anschließend hebelte er die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren, wo der Unbekannte die kompletten Räumlichkeiten durchsuchte und Bargeld, sowie Schmuck entwendete. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell