Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Doppelbesetzung auf dem E-Scooter - Anzeige folgt auf Kontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr fiel Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Sinsheim, ein E-Scooter mit zwei Personen in der Wilhelmstraße auf. Die beiden Personen fuhren ohne Beleuchtung in Richtung Stadtmitte. Als die Kontrolle angekündigt wurde, flüchtete das Duo zunächst. Im Hünenbergweg konnte die Fahrerin des E-Scooters angehalten werden. Der männliche Mitfahrer war bereits geflüchtet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizistinnen und Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei der 17-jährigen Fahrerin fest. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Die Fahrt war daher beendet und die junge Frau musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Gegen Sie wird nun wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt. Den 21-jährigen geflüchteten Begleiter der Frau konnten die Ermittlerinnen und Ermittler im Nachgang ebenfalls identifizieren. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell