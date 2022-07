Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220731 - 0838 Frankfurt-Innenstadt: Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 02.40 Uhr, befanden sich vier Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren am Tresen eines Schnellrestaurantes An der Hauptwache. Plötzlich näherten sich sechs Personen von hinten und attackierten die vier Männer unvermittelt mit Tritten und Schlägen. Einer der Angreifer zog eine Schreckschusswaffe und feuerte mehrere Schuss Pefferspray auf die Geschädigten. Erst als einer der Geschädigten einen Teleskopschlagstock zog, entfernten sich die Angreifer. Die Geschädigten wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, erlitten jedoch nur leichte Verletzungen und verließen das Krankenhaus wieder.

Im Zuge der Fahndung konnten drei Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren festgenommen werden, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

