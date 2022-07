Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220731 - 0837 Frankfurt-Sachsenhausen: Begegnungsschals geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Im Anschluss der DFB-Pokalbegegnung zwischen den Offenbacher Kickers und Fortuna Düsseldorf am Samstag, den 30. Juli 2022, begaben sich vier Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren mit der Bahn zum Frankfurter Südbahnhof. Drei der Männer trugen dabei einen Begegnungsfanschal.

Gegen 21.20 Uhr wollten sie den Südbahnhof in Richtung des Diesterwegplatzes verlassen und trafen dabei auf eine Gruppe von etwa 10-15 Personen. Diese umringte die Männer und hinderte sie am Weitergehen. Den drei Männern wurden die Fanschals entwendet, dem 25-Jährigen wurde zudem mit der flachen Hand gegen das Ohr geschlagen. Danach entfernten sich die Unbekannten in Richtung des Martha-Wertheimer-Platzes. Der 25-Jährige erlitt in Folge des Schlages Verletzungen am Ohr.

Bei der Personengruppe soll es sich um Männer und eine Frau gehandelt haben. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und bekleidet mit Jenas und weißen T-Shirts gewesen sein.

Personen, welche sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell