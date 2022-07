Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220731 - 0836 Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Weiterer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Die 32-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr am Samstag, den 30. Juli 2022, gegen 16.50 Uhr, die Friedrich-Karl-Klausing-Straße. Um ihre Fahrt in die Katharina-Staritz-Straße fortzusetzen musste sie die Graf-von-Stauffenberg-Alle kreuzen. Dabei übersah sie offensichtlich den herannahenden Kraftomnibus der Marke Mercedes und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Golf wurde dabei noch gegen einen Baum und dessen Metallumrandung geschleudert. An dem Golf entstand Totalschaden, der Bus konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Während die 32-jährige Lenkerin des Pkw unverletzt blieb, wurden ihre beiden Mitinsassen, ein 7-jähriges Mädchen und eine 61-jährige Frau, leicht verletzt.

Der 53-jährige Busfahrer blieb unverletzt, sechs Fahrgäste im Alter zwischen zwei Monaten und 29 Jahren wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell