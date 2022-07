Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220731 - 0833 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Schüsse abgegeben

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen teilten dem 14. Polizeirevier am Freitag, den 29. Juli 2022, gegen 20.15 Uhr mit, dass sie soeben Schüsse aus dem Bereich Urseler Weg (dem dortigen Feldweg entlang der Homburger Landstraße) wahrgenommen hätten.

Durch einen Zeugen konnte noch eine Person hinter der dortigen Gärtnerei gesehen werden, welche Schüsse aus einer Kurzwaffe abfeuerte und sich dann über den Feldweg in Richtung Urseler Weg entfernte. Eine nähere Beschreibung konnte der Zeuge nicht abgeben. Vor Ort konnten durch die Polizei 16 Hülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell